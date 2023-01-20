 

Мнение: О стране на грани полного поражения… Узнаете её по описанию?

20.01.2023, 21:38, Разное
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Враги клевещут?

Но ведь они приводят факты. Неудобные, нелицеприятные, но — факты.

«Время работает против неё… Её экономика погружается в упадок, более миллиона человек бежали за границу, военный потенциал истощается и становится всё более зависимым от поставок извне. Меж тем ситуация на поле боя всё больше напоминает “военный тупик”, и у её вооружённых сил, возможно, остался единственный шанс избежать поражения».

Ну как, узнали, о какой стране речь?

Нет, это не #Россия.

И нет, это описание — вовсе не «кремлёвская пропаганда». Так или почти так в американской газете The Washington Post бывшая госсекретарь #США Кондолиза Райс и бывший министр обороны США Роберт Гейтс описывают ситуацию, в которой сейчас находится… #Украина. Якобы превозмогающая и якобы побеждающая.

Примечание для особо упоротых: взятое выше в кавычки — это не строгая цитата, а скорее пересказ близко к тексту. В оригинале авторы говорят, например, о том, что не «более миллиона», а целые «миллионы людей» бежали. Также они подчеркнули, что «военный потенциал и экономика Украины сейчас почти полностью зависят от жизненно важной поддержки Запада — в первую очередь, от Соединённых Штатов», не употребляя, однако, слова «истощается». Ну и выражение «единственный шанс избежать поражения» — это логичный вывод из мнения авторов о том, что «в отсутствие ещё одного крупного украинского прорыва и успеха против российских войск давление на Украину с целью переговоров о прекращении огня будет усиливаться по мере того, как проходят месяцы военного тупика…, [и] единственный способ избежать такого сценария… — срочно предоставить Украине ещё больше военной помощи…». Тем более, что сами они считают переговоры о прекращении огня на российских условиях чем-то сродни поражению (букв.: «это неприемлемо»).

В любом случае, о стороне «побеждающей» не говорят в таких алармистских выражениях.

Тем более, что как раз для алармизма есть вполне реальные основания.

— Украина потеряла треть экономики всего за год — падение ВВП по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4%, что является наихудшим результатом в её истории. В долларах, с учётом девальвации гривны, ВВП, вероятно, упал на 45-50%. #Россия столкнулась с экономическим спадом в размере 2,5-3,1% за год.

— Дефицит украинского бюджета приблизился к 1 трлн гривен, что составляет примерно две трети доходов. А если вычесть гранты от внешних спонсоров (480 млрд гривен), то размер дыры в украинской казне сопоставим с её собственными доходами: в сущности, без финансовых вливаний извне Украина нежизнеспособна. И хотя дефицит российского бюджета тоже резко вырос, до 3,3 трлн руб. (порядка 10% доходной части), он вполне сносно финансируется «своими силами» — за счёт оставшихся резервов и внутренних займов. По прогнозам, собственных источников РФ хватит ещё года на 3-4.

— Российская «оборонка» худо-бедно «мобилизовалась», преодолела значительную часть санкционных трудностей и, вопреки первоначальным расчётам Запада, увеличила выпуск новых образцов вооружений и БТ. Украинский оборонпром даже не смог толком наладить восстановление военной техники, якобы захваченной у России, вследствие чего главком ВСУ клянчит бронемашины и танки на Западе, а глава МОУ говорит, что потребности ВСУ в поставках западной техники на самом деле в разы выше. Меж тем американские и европейские военные концерны обещают наладить её выпуск за год-полтора, и сейчас Штаты отчаянно пылесосят склады и активно выпрашивают запасы боеприпасов у союзников. Но этого хватает лишь на то, чтобы как-то восполнять их текущий расход, тогда как ВС РФ «снарядного голода» не испытывает, как бы ни пыжились скептики доказать мемасиками обратное.

Но перед лицом «военного и политического поражения» именно #Россия, да?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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