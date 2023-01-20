 

Мнение: ЛГБТ против ЛГБТ

20.01.2023, 21:35, Разное
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Одно из самых загадочных проявлений охватившего Россию безумия – это, пожалуй, “борьба с ЛГБТ”. Вот, пишут, что со стрим-сервисов и у торговцев видео стали удалять из продажи фильм “Горбатая гора” и еще какие-то сериалы (ни об одном никогда не слышал) тоже с “голубой” или “розовой” тематикой. Потому что это теперь государственная политика, закон такой приняли.

Я уж молчу о том, что среди главных инициаторов принятия такого закона – депутаты ГД, про которых всю жизнь ходят слухи, что они “это самое”. Молчу о том, что едва ли не самым известным в стране гомосексуалом-любителем мальчиков был Жириновский – тот, кого хоронили с государственными почестями, а прощаться к его гробу лично-индивидуально приходил сам Нацлидер Пути-Пут (как его ласково прозвал в свое время Буш-мл.), в общем, разве что национальный траур не объявили.

Но непонятно – а зачем это всё? Чего эти идиоты добиваются своей “борьбой”, нахера это вообще нужно? Делать, что ли, нечего? Тут ведь даже не проходит излюбленное “народное” объяснение вообще ВСЕГО, что делается в стране – что “ОНИ это делают, чтобы попилить деньги”. Тут ведь и денег никаких нет и не предвидится. Те же никому не ведомые сериалы, как и “Горбатую гору”, все равно ведь никто особо не смотрел и не собирался.

Остается предположить, что это они действительно “за идею”. Но, блин, КАКУЮ?? Это ж каким надо быть жутким невротиком, чтобы всерьез страдать по поводу того, как там люди друг друга развлекают по обоюдному согласию. Полный бред. И – “это наша Родина, сынок”.

Источник: Размышления вольного социолога


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