Розовый — хит сезона: Мэрайя Кери с дочерью катаются на лыжах в одинаковых аутфитах

52-летняя Мэрайя Кери отдыхает на горнолыжном курорте с 11-летними детьми-двойняшками — Монро и Морокканом. Для очередного выезда на склон они с дочерью Монро примерили одинаковые костюмы Moncler стоимостью 2 тысячи долларов каждый. Самой яркой составляющей комплектов стал пуховой бомбер в оттенке розовый металлик. Единственным отличием в их образах оказались кожаные перчатки Gucci за 730 долларов, которыми Мэрайя защитила руки, а также очки — звездная мама предпочла дизайнерский вариант от Louis Vuitton, в то время как дочь щеголяла в горнолыжной маске в тон пуховику.

Оделись подходяще для катания на склоне! – подписала новые фото поп-дива.

На других снимках засветился и близнец Монро — Мороккан, который тоже облачился в одежду Moncler, только черного цвета.

В начале декабря Мэрайя впервые пригласила Монро на сцену. Они вместе с дочерью спели дуэтом рождественскую песню “Away in a Manger”.

Мэрайя Кери и отец двойняшек, американский комедиант Ник Кэннон, были женаты с 2008 по 2016 год. Кстати, с момента расставания экс-супруг Мэрайи успел стать отцом в общей сложности 11-ти детей от нескольких разных женщин. В начале ноября стало известно, что у него родился еще один ребенок.