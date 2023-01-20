 

Розовый — хит сезона: Мэрайя Кери с дочерью катаются на лыжах в одинаковых аутфитах

20.01.2023, 21:15, Разное
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52-летняя Мэрайя Кери отдыхает на горнолыжном курорте с 11-летними детьми-двойняшками — Монро и Морокканом. Для очередного выезда на склон они с дочерью Монро примерили одинаковые костюмы Moncler стоимостью 2 тысячи долларов каждый. Самой яркой составляющей комплектов стал пуховой бомбер в оттенке розовый металлик. Единственным отличием в их образах оказались кожаные перчатки Gucci за 730 долларов, которыми Мэрайя защитила руки, а также очки — звездная мама предпочла дизайнерский вариант от Louis Vuitton, в то время как дочь щеголяла в горнолыжной маске в тон пуховику.  

Оделись подходяще для катания на склоне! – подписала новые фото поп-дива.

На других снимках засветился и близнец Монро — Мороккан, который тоже облачился в одежду Moncler, только черного цвета.

В начале декабря Мэрайя впервые пригласила Монро на сцену. Они вместе с дочерью спели дуэтом рождественскую песню “Away in a Manger”.

Мэрайя Кери и отец двойняшек, американский комедиант Ник Кэннон, были женаты с 2008 по 2016 год. Кстати, с момента расставания экс-супруг Мэрайи успел стать отцом в общей сложности 11-ти детей от нескольких разных женщин. В начале ноября стало известно, что у него родился еще один ребенок.


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