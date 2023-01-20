 

СМИ: Шакира узнала об изменах Жерара Пике благодаря банке джема

20.01.2023, 21:15, Разное
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В июне прошлого года певица Шакира и футболист Жерар Пике сообщили своим поклонникам о расставании. Причиной развода звездной пары, как вскоре выяснилось, стала измена футболиста. Несмотря на то, что бывшие возлюбленные не вдавались в подробности конфликта, СМИ быстро вычислили, что именно послужило причиной разлада в семье.

Page Six пишет, что Шакира смогла уличить своего мужа Жерара Пике в изменах благодаря любимому лакомству. Да, именно так. Журналисты со ссылкой на источник из близкого окружения певицы рассказали, что поп-дива заподозрила супруга в связях на стороне, когда после возвращения из гастрольного тура не обнаружила дома банку варенья.

По словам инсайдера, певица была единственным членом семьи, любящим этот продукт. Сам футболист и их дети — 9-летний Милан и 7-летний Саша — его не едят. Заметив пропажу джема, исполнительница предположила, что во время ее отсутствия в доме был кто-то еще, о ком Пике ей не рассказал. Косвенно эту версию подтвердила сама Шакира в своем новом видео на песню “Te Felicito”.

Оставшаяся одна с двумя детьми Шакира нашла для себя довольно необычный способ справиться с негативными эмоциями. Вместо того чтобы выговориться на сеансе у психолога или дать интервью, о котором так сильно просили журналисты, Шакира отправилась в студию записывать новые песни. Трек Шакиры “Bizarrap”, который она представила на популярном фристайл-шоу BZRP Music Sessions, успел стать настоящим хитом. Композицию звезда щедро наполнила колкими фразами, отсылками и едкими сравнениями в адрес экс-возлюбленного. О том, как Жерар Пике отреагировал на выходку певицы, мы рассказывали здесь.


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