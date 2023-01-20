Невероятно просто и занимает секунды: несколько техник, как использовать невидимку для подводки глаз

Стрелки — элемент макияжа, практически никогда не выходящий из моды. Создать такую подводку зачастую бывает сложно. Между тем существует простой лайфхак, позволяющий сделать стрелки быстро и без проблем. Чтобы красиво подвести глаза, можно использовать обычную невидимку.

Техника создания стрелок невидимкой: способ первый

Занимает процесс создания стрелок с помощью невидимки буквально секунды. Удобство способа заключается в том, что кончик невидимки, в отличие от тонкой кисточки для подводки, не гнется. Сама техника создания стрелок с помощью невидимки предельно проста:

невидимку разгибают так, чтобы обе ее половины находились на расстоянии; обмакивают один конец невидимки в жидкую подводку, набирая совсем немного средства; аккуратно помещают кончик невидимки к внутреннему уголку глаза возле слезного канала; протягивают невидимку, создавая стрелку; в конце поднимают стрелку вверх.

Затем невидимку снова обмакивают в подводку и делают то же самое на внешнем уголке глаза. При создании стрелок невидимкой, как и в случае с кисточкой, нужно действовать точно и аккуратно. Кроме того, конечно, следует следить за тем, чтобы невидимка не попала в глаз. Предмет это все-таки достаточно острый, и им можно повредить роговицу.

Еще один способ

Создать стрелки с помощью невидимки можно и по-другому. В этом случае невидимка также сначала раскрывается, но совсем немного. Далее в подводку обмакивается не кончик, а место изгиба невидимки. Изгибом в последующем и наносятся аккуратные стрелки. Этот способ безопаснее, чем первый. Но четкие стрелки с его использованием нарисовать сложнее. Действовать в данном случае придется более точно.

Третий способ: без разгибания

Третий способ создания стрелок с помощью невидимки не требует ее предварительного разгибания. В этом случае нужна V-образная часть, образуемая скрещенными концами невидимки. Линия при этом не проводится. V-образная часть просто обмакивается в подводку и затем аккуратно прикладывается во внешнем уголке глаза. При использовании этой методики важно набирать одинаковое количество подводки для обоих глаз. Иначе и стрелки получатся разными.

Трюки с подводкой глаз с помощью невидимки кажутся очень простыми. Но попробовать их использовать стоит. Возможно, для вас какой-то из этих способов покажется наиболее удачным, и в последующем вы будете использовать его постоянно.

Полезные советы для любительниц стрелок

Девушкам, предпочитающим стрелки, стоит знать несколько полезных хитростей, позволяющих сделать такой макияж красивым и аккуратным. К примеру, для того чтобы стрелки на отпечатывались на веки, перед их нанесением обязательно стоит использовать базу под макияж. Заменить ее можно белым карандашом, тональным кремом либо пудрой.

Тем, кто пока рисует стрелки неуверенно, специалисты рекомендуют при их создании двигаться не от внутреннего угла глаза, а, наоборот, от внешнего. Если в течение дня стрелка размазалась, на кисть можно набрать немного черных теней и пройтись по ее краю. От этого подводка станет толще, но при этом и немного эффектнее.