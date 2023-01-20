 

“Сложный союз”: брак измученного Преснякова под угрозой

20.01.2023, 20:45, Разное
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Никита Пресняков и Алена Краснова живут в браке почти пять лет. Недавно пара покинула Россию и обосновалась в Америке, где, судя по публикациям, намереваются обосноваться. Что ждет супругов за океаном, сказать сложно. Дальнейшую жизнь пары попыталась спрогнозировать астролог Анна Романова.

В новом выпуске шоу “ДО ЗВЕЗДЫ” специалист рассказала о взаимном психологическом абьюзе в личной жизни Никиты Преснякова. Из-за этого брак артиста по угрозой. Мол, как музыкант подавляет свою супруга, так и она его. По словам астролога, Никита проявляет ревность, но на эмоции провоцирует сама Алена.

Судя по тому, что сказала Романова, Пресняков измучен поступками Красновой. “Это сложный союз, у которого есть хорошие перспективы на дальнейшее развитие”, – заключила астролог. Мол, этот брак в будущем может держаться лишь на финансах, творчестве и совместной работе.

“Дети – в последнюю очередь”, – отметила Анна.

Напомним, Никита Пресняков женила на Алене Красновой летом 2017 года. Говорят, этот союз благословила Алла Пугачева – бабушка музыканта. Ранее “Дни.ру” писали о том, что думает публика о пассии 31-летнего музыканта, которая то и дело демонстрирует красивую жизнь.


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