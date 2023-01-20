 

На выходных москвичей ждет повышенное атмосферное давление

20.01.2023, 20:45, Разное
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Ведущий специалист центра погоды “Фобос” Александр Синенков рассказал, что в будущие выходные в Москве ожидается повышенное атмосферное давление, своего максимума оно достигнет в понедельник. Давление превысит норму на 19 миллиметров ртутного столба – 767 мм ртутного столба.

Давление будет повышаться постепенно, и уже со вторника также постепенно пойдет на спад. Перемену особенно могут ощутить метеозависимые горожане.


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