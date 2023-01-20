На выходных москвичей ждет повышенное атмосферное давление

Ведущий специалист центра погоды “Фобос” Александр Синенков рассказал, что в будущие выходные в Москве ожидается повышенное атмосферное давление, своего максимума оно достигнет в понедельник. Давление превысит норму на 19 миллиметров ртутного столба – 767 мм ртутного столба.

Давление будет повышаться постепенно, и уже со вторника также постепенно пойдет на спад. Перемену особенно могут ощутить метеозависимые горожане.