Мнение: Кувалда для Миронова

Шеф «Справедливой России» Сергей Миронов похвастался, что шеф ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подарил ему кувалду.

Миронов написал, что при помощи кувалды «…все вместе мы пробьём брешь в нацистской идеологии, поставившей своей целью уничтожение нашей страны. Пусть наконец все наши недруги осознают, что у них ничего не получится. От наших действий сейчас зависит будущее России. России быть!».

Отсюда

Печальная история. Как можно радоваться такому экзотическому подарку? И неужели кроме как кувалдой больше нечем пробивать «брешь в нацистской идеологии»? Типа кувалда есть – ума не надо?

Или Миронов радуется, что Пригожин уровнял его с Европарламентом? Европарламенту, помнится, Пригожин тоже подарил кувалду…

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