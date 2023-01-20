 

Мнение: Кувалда для Миронова

20.01.2023, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Шеф «Справедливой России» Сергей Миронов похвастался, что шеф ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подарил ему кувалду.

Миронов написал, что при помощи кувалды «…все вместе мы пробьём брешь в нацистской идеологии, поставившей своей целью уничтожение нашей страны. Пусть наконец все наши недруги осознают, что у них ничего не получится. От наших действий сейчас зависит будущее России. России быть!».
Отсюда

Печальная история. Как можно радоваться такому экзотическому подарку? И неужели кроме как кувалдой больше нечем пробивать «брешь в нацистской идеологии»? Типа кувалда есть – ума не надо?

Или Миронов радуется, что Пригожин уровнял его с Европарламентом? Европарламенту, помнится, Пригожин тоже подарил кувалду…

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06.22 / Цветной френч и не только: какой маникюр будет на верхушке трендов летом 2022

05.10.20 / МВД Белоруссии открыло горячую линию для сбора средств на покупку водомётов

07.02.22 / Ученый назвал величайшим заблуждением отрицание существования Бога

15.02.22 / Певица Maruv впервые станет мамой

12.01.21 / «Глазоньки узковаты, но цвет кожи белый»: Байден исключил японцев из списка угнетенных

27.11.20 / Кортни Кокс повторила знаменитый танец Моники с индейкой на голове из “Друзей”

30.09.20 / Марион Котийяр представила в Париже авторскую коллекцию украшений

09.11.22 / Юлия Бордовских, Екатерина Стриженова, Алена Водонаева и другие гости премьеры фильма “Волшебники”

16.07.22 / Мнение: Предупреждение

18.08.22 / Столтенберг заявил Белграду и Приштине о готовности НАТО вмешаться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика