Мнение: Игра для критиков Центробанка, снижение инфляции в России и зачем нужно бюджетное правило

1. В Центробанке, который много лет травят критики из лагеря «печатного станка», вынуждены тратить дополнительные средства и усилия на разъяснительную политику, на ликвидацию финансовой безграмотности. В ЦБ даже выпустили, — и архиправильно сделали, — компьютерную игру (ссылка):



Объяснять, что на самом деле означает ключевая ставка, какой должна быть инфляция и почему напечатать много денег — плохое решение, бывает не всегда просто. Нам сказали, что сделать сложное понятным могут помочь игры. И вот, встречайте «Экономикум» — игру, в которой можно самому поуправлять всепланетным центральным банком, общаться с жителями и принимать непростые решения… а потом разбираться с их последствиями. Планета — Инфурсия — выдуманная, но все проблемы и задачи максимально приближены к реальности. Помогать (или мешать) будут диванный критик, говорящая инфурсийская корова, залетный инопланетянин и другие примечательные личности.

Игра будет интересна любознательным людям от 15 лет.

Скачать игру можно вот здесь. Почему стоит возрастной рейтинг 15+, честно говоря, я не понял. Матерщины, крови и голых женщин в игре, кажется, нет.

2. В ЦБ подсчитали итоговую инфляцию за прошлый год и сделали прогноз на нынешний. Инфляция в 2022 году оказалась заметно ниже, чем надеялись недруги России (ссылка):



Годовая инфляция продолжила снижаться — до 11,94%. По прогнозу Банка России, весной 2023 года она кратковременно может опуститься ниже 4% из-за эффекта базы, поскольку в расчете показателя уже не будет учитываться скачок цен весной прошлого года.

С учетом денежно-кредитной политики инфляция составит 5–7% в 2023 году и 4% в 2024 году.

3. Краткое, но наглядное объяснение, зачем российский Минфин откладывает значительную часть нефтегазовых доходов, а не направляет их все на социальные нужды или на развитие экономики (ссылка):

Даже семейный бюджет нельзя строить с расчётом на возможные предполагаемые доходы, ориентируясь на доходы текущего года, если вы не хотите разочарований и крушения планов, а уж расчёт на будущий доход в бизнесе и вовсе приведёт к банкротству.

Представьте, что ваша личная автомастерская принесла вам в этом году чистый доход 1 млн. рублей. И вот вы решаете, что в следующем году будет такой же доход, берёте кредит на один год, скажем, 700 тыс. рублей и покупаете себе квартиру.

Но вдруг недалеко от вас в новом году открылся ещё один автосервис, и ваш доход за следующий год составил не 1 миллион, а 500 тыс. рублей.

Если бы вы не брали кредит, то это для вас не стало бы проблемой, вы всё равно остались бы с прибылью и ваш бизнес не пострадал бы, а в этом случае вам просто нечем будет отдавать банку 200 тыс. рублей.

Но тут вы ещё сможете вывернуться, взяв ещё один более длинный кредит и вернувшись к разумной финансовой политике.

Но с бюджетом страны ситуация будет кардинально иная!

Если вы раздуете социальные расходы в федеральном бюджете, ориентируясь на доходы от продажи нефти по цене в 120 долларов за баррель, а она вдруг упадёт до 40 и это будет продолжаться на протяжении нескольких лет, то ваш бюджет получит финансовую дырку, которая приведёт к серьёзным последствиям, откуда будет только два выхода и оба катастрофичны:

а) Придётся очень сильно урезать социальные расходы и ухудшать жизнь людей, а это и митинги протеста, и снижение рождаемости, и возможная смена власти причём без всякого толка, снижение покупательной способности, уменьшение ВВП, сокращение доходов бюджета, и… ещё большая дыра в нём;

б) Придётся включать печатный станок, а это гиперинфляция, недоступность кредитов (из-за сумасшедших процентов), невозможность ведения бизнеса из-за недоступности кредитов, уменьшение ВВП, сокращение доходов бюджета, и… ещё большая дыра в нём.

В обоих вариантах будет постоянно ухудшающаяся ситуация, потому что, если обычной стране в обычной ситуации можно надеяться на внешние заимствования для поддержки экономики в такой ситуации, то в нашем случае надо учитывать внешний фактор – никто России финансовую поддержку из-за рубежа не окажет, а ещё и эмбарго какое-нибудь введут, чтобы наверняка добить.

Именно такая ситуация у нас и возникла в первый раз в 2014 году, когда нефть начала падать в цене, и со 111 долларов в 2013 цена дошла до 43 долларов в 2016. Вот тогда предусмотрительно и было введено в первый раз бюджетное правило, чтобы мы могли строить свои планы не рассчитывая на максимальный доход от продажи ресурсов, а на минимальный доход, чтобы бюджет железобетонно выполнялся по финансированию и социальных расходов, и оборонных расходов, и национальных проектов, и всего остального.