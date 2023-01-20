 

Пентагон анонсировал ПВО NASAMS и Avengers в новых поставках Украине

20.01.2023, 20:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В новый пакет военной помощи Киеву включены системы противовоздушной обороны, заявило американское министерство обороны в пятницу.

В пакет включены новые системы ПВО – передвижные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS и восемь систем ПВО Avengers, цитирует сообщение Пентагона РИА «Новости».

Также глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи контактной группы на базе Рамштайн в Германии заявил, что союзники Киева достигли новых договоренностей о поставках украинской стороне оружия.

По его словам, Швеция поставит 90 БМП и гаубицы Archer, Дания – 19 гаубиц, Латвия – системы Stinger, вертолеты и другое оборудование, Эстония – гаубицы калибра 155 мм.

Напомним, американский президент Джо Байден подписал меморандум о выделении Киеву пакета военной помощи на 2,5 млрд долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08.21 / Sun – ядерное соперничество крупных держав становится всё масштабнее и опаснее

19.12.20 / Власти Петербурга направили на закупку лекарств от COVID еще 320 млн рублей

03.08.20 / Пандемия коронавируса ударила по многим компаниям в сфере розничных продаж

26.06.20 / Проголосовавший по поправкам Миронов заявил о развороте государства в сторону человека

26.03.21 / В Ивано-Франковской области будут судить женщину за распространение фейков о вакцине

02.12.20 / Россияне перечислили главные страхи в 2020 году

17.10.20 / “Воздушное пространство над Крымом недоступно для полетов”. МИД Украины прокомментировал решение Федерального авиауправления США

21.10.20 / Кабмин Украины выделил 540 млн грн на средства для дезинфекции в школах

22.09.21 / В «Белавиа» решили удвоить число рейсов в Россию

29.11.21 / Футболист Борячук о расставании с Владой Седан: Что я сказал бы Зинченко? У них своя жизнь, у меня – своя. Как после такого дружить?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика