Пентагон анонсировал ПВО NASAMS и Avengers в новых поставках Украине

В новый пакет военной помощи Киеву включены системы противовоздушной обороны, заявило американское министерство обороны в пятницу.

В пакет включены новые системы ПВО – передвижные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS и восемь систем ПВО Avengers, цитирует сообщение Пентагона РИА «Новости».

Также глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи контактной группы на базе Рамштайн в Германии заявил, что союзники Киева достигли новых договоренностей о поставках украинской стороне оружия.

По его словам, Швеция поставит 90 БМП и гаубицы Archer, Дания – 19 гаубиц, Латвия – системы Stinger, вертолеты и другое оборудование, Эстония – гаубицы калибра 155 мм.

Напомним, американский президент Джо Байден подписал меморандум о выделении Киеву пакета военной помощи на 2,5 млрд долларов.

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