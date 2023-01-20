Прокуратура ФРГ начала расследование из-за деятельности «Русского дома» в Берлине в связи с обходом санкций

Прокуратура Берлина инициировала расследование в отношении «Русского дома» в столице Германии из-за подозрения в обходе санкций, сообщил представитель правоохранительных органов Себастьяна Бюхнера.

Бюхнер сообщил агентству dpa, что в настоящее время проводится проверка на предмет нарушения Закона о внешнеэкономической деятельности «Русским домом» в Берлине. Поводом, как пишет издание, стали санкции Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России, который будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.

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