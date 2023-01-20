 

В Пентагоне заявили, что конфликт в Украине завершится за столом переговоров

20.01.2023, 20:26, Новости дня
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Конфликт в Украине будет урегулирован за столом переговоров, сроки начала которых должны определить Москва и Киев, сообщил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

По его словам, президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский и большинство европейских лидеров говорили, что эта война, вероятно, завершится за столом переговоров. С военной точки зрения, это очень трудная битва, указал он, передает ТАСС.

Милли выразил уверенность, что «в этом году было бы очень сложно военным путем вытеснить российские силы с каждого дюйма оккупированной Россией территории Украины», это не означает, что это не может произойти, не означает, что это не произойдет, «но это было бы очень и очень сложно».

По его мнению, «в конечном итоге эта война закончится за каким-либо столом переговоров», сроки будут определяться лидерами обеих стран – РФ и Украины.

В среду глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии возможности ведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр напомнил, что Зеленский на законодательном уровне запретил диалог между Киевом и Москвой. При этом Россия, заверил Лавров, готова рассматривать предложения Запада по решению украинского конфликта, однако никто ничего не предлагает, а «западная болтовня» предложением не считается. Такого же мнения придерживаются в Кремле.

Ранее политолог Федор Лукьянов сказал газете ВЗГЛЯД, что Москва и Киев исходят из не сочетаемых позиций, поэтому какая-либо основа для переговоров руководства РФ и Украины в принципе отсутствует.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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