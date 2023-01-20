ЦБ: Существует тенденция прекращения рефинансирования ипотечных кредитов по более низким ставкам

Согласно анализу Банка России, ЦБ РФ считает, что рынок постепенно перестанет выплачивать ипотечные кредиты по более низким ставкам и допускает повышение ставок по “первичке”.

В документе говорится, что “в декабре наметилась тенденция к постепенному уходу как банков, так и застройщиков от ипотеки по более низким ставкам. Это может в краткосрочной перспективе способствовать повышению ставок кредитования на первичном рынке”. По мнению ЦБ, в данном случае, вместе с принятым в середине декабря решением о продлении льготной ипотеки на новостройки, повышении ставки по такой ипотеке и расширении параметров семейной ипотеки, можно ожидать стабилизации некоторого снижения спроса на ипотеку под залог договоров участия в строительстве (ДДУ).

Регулятор отмечает, что часть платежеспособного спроса может быть распределена в пользу программ расширенной семейной ипотеки, что позволит сохранить высокую активность ипотечного кредитования.