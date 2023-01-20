Фанаты осудили Ким Кардашьян за покупку ожерелья принцессы Дианы

На этой неделе аукцион Sotheby’s объявил, что суперзвезда реалити-шоу Ким Кардашьян приобрела украшение принцессы Дианы за 163,8 тысячи фунтов (около 14 миллионов рублей). Новость сразу же облетела социальные сети и не очень хорошо была воспринята фанатами. Похоже, многие до сих пор не простили Ким испорченное платье Мэрилин Монро на Met Gala 2022. Один из пользователей написал:

Она пытается раскрутиться на памяти о великих женщинах.

Фанаты считают, что Кардашьян пытается приблизиться к наследию самых легендарных женщин в истории. И им это не очень приходится по душе. Особенно возмутились приобретением Ким британцы.

Диану и так достаточно эксплуатировали в истории. Для Ким довольно отвратительно делать все возможное, чтобы купить что-то, что должно быть в музее. Ожерелье должно было достаться одной из внучек Дианы!

Ким Кардашьян выкапывает вещи мертвых знаменитостей.

В социальных сетях пользователи начали гадать, какой драгоценный фрагмент истории моды Кардашьян может заполучить в свои руки следующим. Одни писали, что Ким, вероятнее всего, купит мантию, в которой умер Иисус. Другие — сочли, что следующей покупкой станет рубашка, в которой был убит президент Кеннеди.

Ранее Ким Кардашьян рассказала о “действительно чертовски тяжелом” совместном воспитании детей с Канье Уэстом. По словам бизнесвумен, у нее остались самые лучшие воспоминания о собственном отце, потому звезда старается оградить чад от плохих новостей, в том числе о публичных действиях бывшего мужа.