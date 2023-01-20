 

HBO отменили перезапуск сериала “Сплетница” после второго сезона

20.01.2023, 19:50, Разное
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Стриминговый сервис HBO Max объявил о завершении нового сериала “Сплетница”, который стал ребутом одноименного проекта 2007 года. В настоящее время на платформе транслируется второй сезон, который станет для шоу последним. Релиз финальной серии ожидается 26 января.

Хотя мы не собираемся двигаться вперед с третьим сезоном “Сплетницы”, мы благодарны за безупречный стиль, который этот сериал принес новой аудитории, — заявили представители платформы.

Премьера сериала состоялась в июле 2021 года. После дебюта новая “Сплетница” собрала рекордное количество просмотров. Недолго ожидая, создатели анонсировали второй сезон. В декабре 2022-го проект вернулся на HBO Max с новыми эпизодами.

Действие “Сплетницы” разворачивается спустя несколько лет после событий оригинала. Сюжет рассказывает о новом поколении золотой молодежи Нью-Йорка. Продолжение не связано с историей героев культовой подростковой драмы, которая транслировалась по телевидению до 2012 года. В актерский состав проекта вошли Элизабет Лайл, Тави Гевинсон, Уитни Пик, Эли Браун, Эмили Элин Линд, Джонатан Фернандес, Саванна Смит и Джейсон Готэй. Как и в оригинальном шоу, Сплетницу озвучила Кристен Белл.

Оригинальный сериал о жизни элиты Манхэттена сразу стал одним из самых рейтинговых. Красивые наряды, светская жизнь, страсти, романтика, любовь, а главное, сплетни сделали проект популярным, а героев – знаменитыми. В нашем материале можно узнать о том, как сложилась жизнь героев культового сериала.


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