«Украинский конфликт не помеха» – поляки удивлены, что в Россию едут туристы

Данные, опубликованные Ассоциацией туроператоров России, удивляют: несмотря на ситуацию на Украине иностранные граждане по прежнему едут в Россию в качестве туристов. Цифры пока небольшие, но есть все необходимые предпосылки для возрождения масштабного туризма в скором времени, пишет Radio Zet.



АР

С февраля 2022 года, а точнее с начала украинского кризиса, ситуация в мире существенно изменилась. Из-за западных санкций зарубежные поездки в Россию и соответственно из РФ стали очень затруднены. Европа и многие другие страны запретили российским авиакомпаниям использовать своё воздушное пространство. В качестве ответной меры РФ тоже закрыла своё небо для многих иностранных перевозчиков, пишет Radio Zet.

«В то время как некоторые держатся подальше от страны, во главе которой стоит Путин, некоторые всё ещё продолжают ездить туда в качестве туристов», — подчёркивает радиостанция.

По данным Российской ассоциации туроператоров, за девять месяцев 2022 года в РФ прибыло 147,4 тыс. иностранцев в туристических целях. Это на 99,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, и на 16% меньше, чем в пандемический 2021 год. За три квартала 2022 года на первом месте оказались туристы из Германии — 18,3 тыс. въездов. Для сравнения, за девять месяцев 2019 года граждане Германии посетили Россию в туристических целях 465 тыс. раз. Такие масштабы объясняются большими диаспорами в обеих странах. На втором месте находится Турция —15,8 тыс. человек, а на третьем Иран —12 тыс. человек.

По мнению туристических агентств, перспективы возобновления массового въездного туризма в Россию также большие. Значительную роль здесь играет несколько факторов — снятие ковидных ограничений для граждан Китая, выезжающих за границу, запуск электронной визы и введение безвизового режима для граждан из «дружественных стран». Более того, решение о возможности осуществления безналичной оплаты товаров и услуг иностранцами в РФ также сыграло немаловажную роль.