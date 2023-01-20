Европарламент в изгнании выбрал своим председателем Медведчука
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В Москве состоялось первое заседание Европейского парламента
в изгнании. На собрании были выбраны главы комитетов, комиссий и председатель – украинский предприниматель, политик и меценат Виктор Медведчук.
«Я благодарю коллег за доверие, нам предстоит много работы. Пока
в Брюсселе и Страсбурге руководящие органы ЕС разрушают и провоцируют новую мировую войну, мы будем созидать и
строить», – сказал Медведчук журналистам.
Европарламент в изгнании был создан по требованию граждан ЕС,
которые хотят возродить «независимую и суверенную Европу». В середине
2022 года инициативная группа жителей Франции, Германии и Эстонии обратилась к
руководству России с просьбой оказать содействие в этом вопросе. Один из крупных российских бизнесменов согласился выделить
грант на деятельность европейского парламента в изгнании, а мэрия Москвы
предоставила здание в центре, около станции метро Ховрино.
Выборы в Европарламент состоялись в конце
2022 года, всего в новый орган было избрано 32 депутата из ФРГ, Франции, Финляндии,
прибалтийских республик и других членов ЕС.
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