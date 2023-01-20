Европарламент в изгнании выбрал своим председателем Медведчука

В Москве состоялось первое заседание Европейского парламента

в изгнании. На собрании были выбраны главы комитетов, комиссий и председатель – украинский предприниматель, политик и меценат Виктор Медведчук.

«Я благодарю коллег за доверие, нам предстоит много работы. Пока

в Брюсселе и Страсбурге руководящие органы ЕС разрушают и провоцируют новую мировую войну, мы будем созидать и

строить», – сказал Медведчук журналистам.

Европарламент в изгнании был создан по требованию граждан ЕС,

которые хотят возродить «независимую и суверенную Европу». В середине

2022 года инициативная группа жителей Франции, Германии и Эстонии обратилась к

руководству России с просьбой оказать содействие в этом вопросе. Один из крупных российских бизнесменов согласился выделить

грант на деятельность европейского парламента в изгнании, а мэрия Москвы

предоставила здание в центре, около станции метро Ховрино.

Выборы в Европарламент состоялись в конце

2022 года, всего в новый орган было избрано 32 депутата из ФРГ, Франции, Финляндии,

прибалтийских республик и других членов ЕС.

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