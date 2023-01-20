Начинаем двигаться и развиваться дальше: как отпустить боль из прошлого

В жизни происходят разные события: как хорошие, так и плохие. Последние особенно сильно врезаются в память, способствуют накоплению негативных эмоций. Болезненные воспоминания вызывают горечь обиды, разочарование, негодование. Если копить эти эмоции в себе и тянуть за собой негативный багаж прошлого, тогда невозможно идти и развиваться дальше. Рассматриваем несколько способов, как избавиться о болезненных воспоминаний.

Практикуйте сострадание

Посмотрите на травмирующие события прошлого сквозь призму сочувствия и сострадания. Не позволяйте негативным эмоциям взять верх над вами. Постарайтесь оставаться беспристрастным.

Можно попытаться перезаписать те воспоминания, которые вызывают душевную боль, акцентировав внимание не на негативных, а на позитивных моментах. Подумайте, были ли в этом эпизоде какие-то позитивные для вас события или последствия? Что хорошего вы можете вспомнить о том эпизоде? Может, на улице стояла солнечная, теплая погода? Или вы были красиво одеты? Чем больше хорошего вспомните и чем сильнее сконцентрируетесь на этом позитиве, тем проще вам будет в дальнейшем не так болезненно реагировать на этот эпизод из прошлого.

Формируйте позитивные привычки

Посмотрите на ребенка, который только учится ходить. Он падает и поднимается, идет дальше, совершенствует свои навыки. Аналогичным образом и вы получали разного рода опыт, в том числе и болезненный, негативный. Но он необходим для вашего личностного роста.

Когда вы тратите энергию на пустые переживания, цепляясь за прошлое, то никакого развития и роста не происходит. Наблюдается лишь стремительная утечка энергии. Вместо концентрации на негативе направьте усилия на что-то полезное, займите свой мозг.

Например, вы можете начать формировать полезные привычки: занятия спортом, здоровое питание и т. д. Также будет весьма полезным вести дневник благодарности. Каждый вечер перед сном возьмите себе за правило записывать три вещи, за которые вы благодарны сегодняшнему дню. Это могут быть мелочи, на первый взгляд: хорошая погода или улыбка прохожего.

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Пользуйтесь аффирмациями

Аффирмации — это самовнушение. Вы многократно повторяете ту или иную фразу, внушая себе, что так должно быть.

В случае борьбы с болезненными воспоминаниями эффективными будут следующие аффирмации:

«Я оставляю прошлое позади. Я позволяю своей душе полностью восстановиться»; «Я живу в моменте. Сейчас у меня все хорошо. Я счастлив». «Я прощаю тех, кто меня обидел. Я прощаю себя за возможные ошибки, которые совершил в прошлом». «Я закрываю дверь в прошлое. Я живу только настоящим и с позитивом смотрю в будущее».

Найдите интересные хобби и увлечения

Когда у человека много свободного времени, тогда он и способен погрузиться в тоскливые болезненные воспоминания, вспоминать каждый негативный эпизод до мелочей, проживая его вновь и вновь. Постарайтесь занять себя. Найдите хобби и увлечения, которые подарят вам положительные эмоции.

Благодаря этим хобби вы также сможете расширить круг общения, обзавестись единомышленниками. Социализация, коммуникация — это хороший способ отвлечься от мыслей о прошлом.