 

Лицо избитой экс-жены Смольянинова* покрылось желтыми пятнами

20.01.2023, 19:20, Разное
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Недавно Артур Смольянинов*, который сбежал из России по политическим причинам, отличился громким заявлением. Актер сказал, что ему плевать на судьбу его родной страны, а также выразил готовность присоединиться к ВСУ, чтобы сражаться с россиянами.

Делая скандальное заявление, Смольянинов* вряд ли думал о своей бывшей жене Дарье Мельниковой, известной по роли Жени в сериале “Папины дочки”. Ведь актриса тоже подверглась критике, хоть и не присоединялась к тому, что сказал ее экс-супруг. Девушке пришлось закрыть комментарии к своим публикациям в популярной соцсети.

Мельникова сообщила, что теперь будет вести личный канал в “Телеграме”. Туда она пригласила своих подписчиков, оставив ссылку на сообщество. Вместе с тем актриса пошутила и выложила снимок с так называемой маской. Так желтые пятна в виде смайлов покрыли лицо звезды сериала “Папины дочки”.

“Предлагая снять стресс в моем другом канале”, – подписала Дарья фото.

Ранее актер Иван Охлабыстин рассказал, что Артур Смольянинов избивал Дарью Мельникову, когда та еще была его женой. Звезда сериала “Интерны” призвал народ оставить в покое экс-супругу опального актера, ведь та ни в чем не виновата.

* включен Минюстом в список лиц, выполняющих функции иностранного агента, 13.01.2023.


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