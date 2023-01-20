Уже вторая: разбитая раком Заворотнюк появилась на процедурах

51-летняя актриса

кино и сериалов Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с тяжелым

заболеванием. В 2020 году стало известно, что у женщины диагностировали рак

головного мозга. На протяжении всего времени рядом со звездой “Моей

прекрасной няни” находится ее муж Петр Чернышев и старшая дочь от первого

брака Анна Заворотнюк.

Сейчас Анна

проводит время не только в России, но и путешествует по миру вместе с

новоиспеченным мужем. Все чаще в ее микроблоге появляются заметки о жизни в Дубае

— столице ОАЭ. Вот и на днях появилось новое любопытное фото. Дочь Анастасии

Заворотнюк появилась на процедурах для поддержания здоровья волос. По словам

девушки, это уже второй по счету визит в салон.

“Эффект от

первой мне очень понравился, волосы выглядят очень увлажненными и

ухоженными”, — поделилась Анна Заворотнюк.

Некоторые поклонники

актрисы осуждают девушку за ее разъезды. Фанаты Анастасии Заворотнюк пишут

Анне, что болеющая мать нуждается в поддержке дочери. Однако, девушка уверяет,

она всегда найдет момент провести время с близким человеком. Разбитая раком матери

младшая Заворотнюк верит в лучшее и не отказывается от собственной жизни.