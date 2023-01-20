Ученые рассказали, как за пять минут в день улучшить настроение

Оказывается, повысить настроение может помочь правильное дыхание. Об этом рассказали ученые из Стэнфордского университета.

Была проведена исследовательская работа, в процессе которой участвовало более сотни человек. Добровольцы 31 день регулярно выполняли дыхательные упражнения или занимались медитацией. Кроме того, ученые провели опрос, результаты которого определили уровень тревожности участников до и после эксперимента.

Было выяснено, что участники исследования, которые выполняли дыхательные упражнения всего по пять минут в день, чувствовали себя гораздо лучше медитирующей группы и не испытывали тревожность.