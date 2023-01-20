 

Видео: Казахстан пройдет краш-тест

20.01.2023, 19:00, Новости дня
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил парламент и назначил новые выборы. Параллельно одна из лояльных Токаеву партий демонстративно выгнала из своих рядов депутата, одобрившего СВО. Это она из взрывоопасных тем для страны, куда спустя десятилетия возвращается публичная политика. Скоро мы увидим новый Казахстан

Теги: 

Казахстан
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Украина
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выборы
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спецоперация
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Центральная Азия
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Средняя Азия
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Дмитрий Бавырин
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СВО

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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