Видео: Казахстан пройдет краш-тест

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил парламент и назначил новые выборы. Параллельно одна из лояльных Токаеву партий демонстративно выгнала из своих рядов депутата, одобрившего СВО. Это она из взрывоопасных тем для страны, куда спустя десятилетия возвращается публичная политика. Скоро мы увидим новый Казахстан

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