Мнение: Народ-богоносец!

Вот, кстати, нашел в одном из своих постов за 2012 (!) год – данные ВЦИОМа:

“По данным ВЦИОМа, “подавляющее большинство россиян (86%) поддерживают возможное введение в стране федерального закона о «запрете пропаганды гомосексуализма»… При этом подавляющему большинству жителей страны (92%) «пропаганда гомосексуализма» никогда не встречалась”.

Смех и грех. “Мы такого никогда не видели, но давайте на всякий случай запретим”. Все-таки да – это народ-вертухай.

Опрос проводился перед первым этапом “борьбы” – когда готовился закон о “запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних”. Спустя 10 лет, как мы знаем, “пропаганду ЛГБТ” (по факту – всякие упоминания о самом существовании гомосексуализма) решили запретить вообще.