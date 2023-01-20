 

А вот Бузова переживёт! – Личное мнение

20.01.2023, 18:29, Разное
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Сегодня гОленьке Бузовой исполняется 37, и как правильно пел Владимир Семёнович Высоцкий, некоторые поэты этот рубеж не пережили.

Пушкин, Байрон и ещё некоторые, которых Бузова не читала.


Фото: Соцсети

Почему Бузовой волноваться не стоит?

Потому что она, в отличие от поэтов, шпарит хитами, как блинами со сковородки. Вот и сейчас вышел новый хит, в котором поётся «заплачУ и заплАчу».

Ну что, Пушкин? Съел? А ты, мой друг печальный, Байрон, подавился от зависти? Кака игра слов, оценили?!

Да куда уж вам с вашими рифмами. ЗаплачУ и заплАчу, поёт Бузова, и действительно умеет и платить, и плакать.

Нельзя не сказать и о производительности гОленьки. Пока поэты сидели и ждали осени в своём Болдино, Оля к 37 она уже прошла и Дом 2, и спела, и станцевала, и книги пописала, и в театре роль имела.

А впереди у Бузовой только одно и сплошное светлое будущее.

В общем, не волнуйся, гОленька по поводу возраста в 37 лет. Ты точно его переживёшь.

Давайте пожелаем Бузовой чего-то хорошего.

Источник: Лена Миро


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