А вот Бузова переживёт! – Личное мнение
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Сегодня гОленьке Бузовой исполняется 37, и как правильно пел Владимир Семёнович Высоцкий, некоторые поэты этот рубеж не пережили.
Пушкин, Байрон и ещё некоторые, которых Бузова не читала.
Фото: Соцсети
Почему Бузовой волноваться не стоит?
Потому что она, в отличие от поэтов, шпарит хитами, как блинами со сковородки. Вот и сейчас вышел новый хит, в котором поётся «заплачУ и заплАчу».
Ну что, Пушкин? Съел? А ты, мой друг печальный, Байрон, подавился от зависти? Кака игра слов, оценили?!
Да куда уж вам с вашими рифмами. ЗаплачУ и заплАчу, поёт Бузова, и действительно умеет и платить, и плакать.
Нельзя не сказать и о производительности гОленьки. Пока поэты сидели и ждали осени в своём Болдино, Оля к 37 она уже прошла и Дом 2, и спела, и станцевала, и книги пописала, и в театре роль имела.
А впереди у Бузовой только одно и сплошное светлое будущее.
В общем, не волнуйся, гОленька по поводу возраста в 37 лет. Ты точно его переживёшь.
Давайте пожелаем Бузовой чего-то хорошего.
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Источник: Лена Миро
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