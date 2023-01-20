 

Каст мечты: первые кадры сериала “Экстраполяции” с Мерил Стрип, Китом Харингтоном и Марион Котийяр

20.01.2023, 18:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Apple TV+ показал первые кадры многосерийной антологии “Экстраполяции”. Также стало известно, что первые три эпизода сериала появятся на стриминговом сервисе 17 марта. Оставшиеся пять будут выходить в еженедельном формате. На опубликованных снимках из первого сезона шоу можно увидеть Мерил Стрип, Кита Харингтона, Марион Котийяр и Сиенну Миллер.

В обширный звездный актерский состав “Экстраполяции” также вошли Тоби Магуайр, Эдвард Нортон, Джемма Чан, Эйса Гонсалес, Мэттью Риз, Кери Рассел, Тахар Рахим, Дэвид Швиммер, Форест Уитакер и многие другие. В качестве главного сценариста, режиссера и исполнительного продюсера проекта выступает автор пандемийного триллера Стивена Содерберга “Заражение” Скотт З. Бернс.

Действие сериала разворачивается в недалеком будущем, где изменения климата повлияли на повседневную жизнь, и человечество борется за выживание. Шоу состоит из восьми различных историй, которые переплетены между собой. Шоу “Экстраполяции” рассказывает уникальные историй о любви, работе, вере и семье и показывают судьбоносные решения героев, которые им приходится принимать ради выживания.

Ранее стало известно о том, что Трехкратная обладательница “Оскара” Мерил Стрип присоединилась к актерскому составу детективно-комедийного сериала “Убийства в одном здании”. Третий сезон шоу покажут на стриминговом сервисе Hulu в этом году. Кого именно сыграет Стрип, пока не сообщается.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09.21 / Свободного кроя, твидовый, с бахромой: модные жилеты осеннего сезона 2021 года

10.08.22 / Длинные миди станут самыми модными стрижками 2022 года: что будет в тренде и как выбрать свой вариант

23.05.22 / Мнение: Судьба пленных

26.12.22 / На МКАД в ДТП с участием самосвала погибли 2 человека

14.04.21 / Оксана Акиньшина и Данила Козловский, Ксения Собчак и другие на премьере фильма “Чернобыль”

20.04.22 / Daily Wire раскрыл «секрет» Байдена – Белым домом управляет Пасхальный Кролик

04.12.21 / Мнение: Условный характер свободы

18.08.22 / Какое жилье можно купить в Москве за 3 млн

24.07.20 / Всегда ли народ прав?

27.03.22 / Мнение: Выжженная земля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика