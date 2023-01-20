Каст мечты: первые кадры сериала “Экстраполяции” с Мерил Стрип, Китом Харингтоном и Марион Котийяр

Apple TV+ показал первые кадры многосерийной антологии “Экстраполяции”. Также стало известно, что первые три эпизода сериала появятся на стриминговом сервисе 17 марта. Оставшиеся пять будут выходить в еженедельном формате. На опубликованных снимках из первого сезона шоу можно увидеть Мерил Стрип, Кита Харингтона, Марион Котийяр и Сиенну Миллер.

В обширный звездный актерский состав “Экстраполяции” также вошли Тоби Магуайр, Эдвард Нортон, Джемма Чан, Эйса Гонсалес, Мэттью Риз, Кери Рассел, Тахар Рахим, Дэвид Швиммер, Форест Уитакер и многие другие. В качестве главного сценариста, режиссера и исполнительного продюсера проекта выступает автор пандемийного триллера Стивена Содерберга “Заражение” Скотт З. Бернс.

Действие сериала разворачивается в недалеком будущем, где изменения климата повлияли на повседневную жизнь, и человечество борется за выживание. Шоу состоит из восьми различных историй, которые переплетены между собой. Шоу “Экстраполяции” рассказывает уникальные историй о любви, работе, вере и семье и показывают судьбоносные решения героев, которые им приходится принимать ради выживания.

Ранее стало известно о том, что Трехкратная обладательница “Оскара” Мерил Стрип присоединилась к актерскому составу детективно-комедийного сериала “Убийства в одном здании”. Третий сезон шоу покажут на стриминговом сервисе Hulu в этом году. Кого именно сыграет Стрип, пока не сообщается.