Джаред Лето исполнит главную роль в третьем “Троне”

Во многих зарубежных СМИ начала появляться информация о долгожданном триквеле фантастического фильма “Трон”. Рабочее название новой ленты — “Трон: Арес”. Главную роль в фильме исполнит популярный музыкант и актер, нестареющий Джаред Лето. В данный момент компания Disney ведет переговоры о назначении режиссером Йоакима Реннинга, работавшего над “Малефисентой” и “Пиратами Карибского моря”.

Сценарий картины написан Джесси Вигутоу. Новый “Трон” станет продолжением оригинальной картины 1982 года с Джеффом Бриджесом в главной роли. Сиквел ленты, получивший название “Трон: Наследие”, вышел на большие экраны более 10 лет назад. В нем к своей роли вернулся Бриджес, а главные роли исполнили Гаррет Хедлунд и Оливия Уайлд. В триквеле фокус сместится на героя Джареда Лето.

Подробности сюжета и дата выхода нового фильма пока не раскрываются. Также неизвестно, кто будет работать над саундтреком картины. Музыку для предыдущей части писал легендарный дуэт Daft Punk, объявивший в 2021 году об уходе со сцены.

Слухи о том, что Джаред Лето присоединится к фантастической франшизе, появились еще в 2017 году. Тогда актер был заявлен в качестве главной звезды третьего фильма, а также продюсера. Изначально режиссером ленты должен был стать Гарт Дэвис, но вскоре он отказался от проекта. Продюсированием займутся Джастин Спрингер, Джеффри Сильвер и Эмма Ладбрук.

Ранее стало известно о том, что Джаред Лето запускает собственную линейку косметики. Она состоит из 11 унисекс-продуктов для ухода за кожей, телом и волосами: очищающее средство для лица, увлажняющий крем для лица, увлажняющая сыворотка, успокаивающая глиняная маска, средство для мытья рук и гель для душа, а также шампуни и кондиционеры.