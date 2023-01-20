 

Джаред Лето исполнит главную роль в третьем “Троне”

20.01.2023, 18:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Во многих зарубежных СМИ начала появляться информация о долгожданном триквеле фантастического фильма “Трон”. Рабочее название новой ленты — “Трон: Арес”. Главную роль в фильме исполнит популярный музыкант и актер, нестареющий Джаред Лето. В данный момент компания Disney ведет переговоры о назначении режиссером Йоакима Реннинга, работавшего над “Малефисентой” и “Пиратами Карибского моря”.

Сценарий картины написан Джесси Вигутоу. Новый “Трон” станет продолжением оригинальной картины 1982 года с Джеффом Бриджесом в главной роли. Сиквел ленты, получивший название “Трон: Наследие”, вышел на большие экраны более 10 лет назад. В нем к своей роли вернулся Бриджес, а главные роли исполнили Гаррет Хедлунд и Оливия Уайлд. В триквеле фокус сместится на героя Джареда Лето.

Подробности сюжета и дата выхода нового фильма пока не раскрываются. Также неизвестно, кто будет работать над саундтреком картины. Музыку для предыдущей части писал легендарный дуэт Daft Punk, объявивший в 2021 году об уходе со сцены.

Слухи о том, что Джаред Лето присоединится к фантастической франшизе, появились еще в 2017 году. Тогда актер был заявлен в качестве главной звезды третьего фильма, а также продюсера. Изначально режиссером ленты должен был стать Гарт Дэвис, но вскоре он отказался от проекта. Продюсированием займутся Джастин Спрингер, Джеффри Сильвер и Эмма Ладбрук.

Ранее стало известно о том, что Джаред Лето запускает собственную линейку косметики. Она состоит из 11 унисекс-продуктов для ухода за кожей, телом и волосами: очищающее средство для лица, увлажняющий крем для лица, увлажняющая сыворотка, успокаивающая глиняная маска, средство для мытья рук и гель для душа, а также шампуни и кондиционеры. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05.21 / Предполагаемые бессмертные живут среди нас

19.05.21 / OpenUnit собирает посевной раунд на 1 миллион долларов, чтобы стать онлайн-лицом самостоятельного хранения

12.08.22 / Мнение: Обрушение стены

13.11.22 / Мнение: Меморандум Бромберга

08.12.21 / С Александром Градским перед смертью была не его вдова

29.11.22 / Ночная сыворотка и антиоксиданты: главные привычки в уходе за кожей от 40 до 50 лет

23.02.22 / Мнение: Результаты опросов по вопросу признания Россией ДНР и ЛНР

27.11.22 / Тодоренко на «Ледниковом периоде» поцеловала Энберта на глазах у Топалова

10.08.22 / «Мозг размером с булавку» — американский полковник обвинил политиков в разжигании войны, к которой США не готовы

28.03.22 / Ориентируйтесь на цвет низа: простые приемы, позволяющие подобрать колготки к любому образу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика