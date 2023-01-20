ZDF – «армия голая» — глава Союза военнослужащих бундесвера рассказал о критическом состоянии войск

Руководитель Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер критически высказался о состоянии немецкой армии в эфире телеканала ZDF. По его словам, войска сейчас «более или менее голые», а ситуация в бундесвере щекотливая и сложная как никогда. Более того, в политических кругах до сих пор отсутствует понимание необходимости перехода к своего рода военной экономике. Всё, что Германия отдаёт, нужно покупать заново, а контрактов не хватает из-за медлительности политики.



AP

Глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер высказал фундаментальную критику в связи с состоянием немецкой армии. «До сих пор нет понимания того, что мы должны перейти к своего рода военной экономике», — заявил он в программе немецкого телеканала ZDF Maybrit Illner.

Да, Германия оказывает масштабную поддержку Украине и должна продолжать это делать, в свою очередь отметил генеральный секретарь Кевин Кюнерт. Возможная поставка танков Leopard также должна найти поддержку, считает эксперт по внешней политике ХДС Серап Гюлер. Однако каковы перспективы разгорающегося на Украине конфликта?

Вюстнер выразил уверенность, что военные действия не закончатся и через два года. Он активно призывает увеличить мощности вооружений. В бундесвере в целом присутствует убеждение, что необходимо помочь Украине, но есть одно но. «Мы более или менее голые, — заявил Вюстнер. — Ситуация в бундесвере щекотливая, она сложнее, чем когда-либо прежде».

Кроме того, он подчеркнул: «Всё, что мы отдаём, в конце концов, должно быть поставлено заново. Тут не хватает контрактов, политика слишком медлительна».

В ходе обсуждений Кюнерт поднял вопрос о том, как это воспринимается населением, «когда оно слышит, с одной стороны, об агрессии, направленной из РФ на Германию, а с другой — об опустошении немецких складов оружия».

Гюлер же высказала критику в связи с тем, что до сих пор не был задан главный вопрос о геополитическом измерении конфликта: что произойдёт, если Украина не победит?

Гюлер призвала министров обороны на встрече в Рамштайне в пятницу позаботиться о том, чтобы наряду с поставками — в идеале также боевых танков — важную роль сыграло наращивание мощностей оружейной промышленности. Тем более что, как отмечает Кюнерт, танк Leopard «не является тем чудо-оружием, которое решит исход войны».

«Да, это не то, что может переломить ситуацию», — соглашается военный эксперт Карло Масала. Он обратил внимание на скорость, с которой в стране создаются терминалы СПГ. Однако в военных вопросах Германия действует так же, как и в мирное время. Возможность своевременно провести переговоры с представителями отрасли и заключить контракты была упущена.

«С точки зрения оборонной политики, у нас не произошло переломного момента», — подчеркнул Карло Масала. Несмотря на то что Германия много делает, нельзя закрыть на это глаза: «Проблема в том, что с самого первого дня стратегическая коммуникация этого правительства оставляет желать лучшего».

Между тем, журналистка газеты Die Zeit Анна Зауэрбрей отметила, что до сих пор не понимает, «какова цель и интерес Германии в этой войне». Идёт ли речь о полном вытеснении РФ с Украины или о новой линии соприкосновения после заключения мира?

Кюнерт выступает за первый вариант, поскольку он соответствует целям Украины. Но если конференция в Рамштайне пройдёт неудачно, «мы получим разруху в альянсе, а Путин будет потирать руки», считает публицист Томас Кляйне-Брокхофф. По его словам, необходимы поставки, которые позволят Украине начать весеннее наступление.

Также он сказал, что речь пойдёт о будущем немецкой оружейной промышленности и о надёжности немецкой внешней политики. «Германия не должна быть препятствующей силой», — призвал Кляйне-Брокхофф.

По его мнению, Запад должен послать Путину решительный сигнал. Танки Leopard, как отмечает Вюстнер, могут быть лишь одной частью большой головоломки. «А если мы пойдём до конца — что, если этого окажется недостаточно? Это то, чего мне до сих пор не хватает в дебатах», — подчеркнул глава Союза военнослужащих бундесвера.

С назначением Писториуса министром обороны в федеральном кабинете министров больше нет гендерного паритета, и этот факт беспокоит социал-демократов, заявил Кюнерт. Однако в данном случае это было единичное решение: «Выбрали того, кто был доступен в данный момент и лучше всего подходил по профилю».

Гюлер отметила, что новый министр, которого признают во всех партиях, несёт с собой хорошие предпосылки, хотя она сама предпочла бы видеть на этом посту женщину, пишет ZDF.