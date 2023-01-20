 

SwebbTV – «большой пакет помощи» — Швеция передаст Киеву современное тяжёлое вооружение на миллиарды

20.01.2023, 18:15, Разное
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Швеция безвозмездно передаст Украине полсотни боевых машин пехоты и артиллерийские самоходные установки Archer в рамках «большого пакета помощи» Киеву, пишет SwebbTV со ссылкой на пресс-релиз правительства. Поставляемая техника, оружие и боеприпасы станут самой крупной шведской поставкой военной помощи, которая оценивается в сотни миллионов долларов.


AP

Правительство Швеции объявило о новом «большом пакете помощи» для Украины, состоящем из трёх частей. Как сообщается в опубликованном пресс-релизе, прежде всего странам необходимо наладить двухстороннее сотрудничество для заключения международных соглашений в области закупок военной техники, пишет SwebbTV.

Швеция также поставит Киеву артиллерийские системы Archer. «Правительство поручило Вооружённым силам подготовить к безвозмездной передаче Украине артиллерийских установок Archer-B с боевым оснащением и соответствующими боеприпасами», — говорится в сообщении на сайте, отмечает SwebbTV.

Более того, шведское военное ведомство должно будет оценить возможность проведения необходимой подготовки для управления артиллерийскими установками. В очередной пакет военной помощи войдут гранатомёты Carl Gustaf с боеприпасами, противотанковые снаряды AT4, противотанковые ракеты NLAW, автоматы, оборудование для разминирования и боевые машины пехоты Strf 90 на общую сумму 4,3 миллиардов шведских крон ($420 млн. — ИноТВ.). По данным SwebbTV, речь идёт о 50 БМП, которые смогут укомплектовать целый механизированный батальон, что сопоставимо с объёмами поставок военной техники, о которой недавно заявили США.


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