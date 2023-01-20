Винтажные «цинковые вазы» в деревенском стиле: как сделать красивое украшение своими руками

Если вы любите изготавливать своими руками оригинальные изделия, и у вас есть желание провести время интересно и с пользой, наверняка вам понравится идея сделать винтажную оцинкованную вазу из простых материалов. Плюс в том, что вы получите очень интересный и полезный предмет в деревенском стиле, а также в том, что создадите предмет практически бесплатно.

Материалы и инструменты

Для работы вам понадобится кусочек гофрированного картона (он может быть старым, но только не промокшим), консервные банки (или любая емкость по вашему выбору), а также краска. Клей и кисточки также вам пригодятся, а краску вы можете выбрать серебристую, она может быть акриловой или металлической («серебрянка»).

Подготовка картона

Найдите картон с гофрированной вставкой посередине.

Предварительно измерьте длину окружности вашей банки из-под консервов, а также ее высоту, чтобы определиться с размером прямоугольника. Вырежьте прямоугольник, прибавив несколько сантиметров по периметру непосредственно из картона.

Затем намочите тряпку и протрите поверхность картона, подождите тридцать секунд и снимите верхний ровный слой бумаги. Перед вами останется гофрированная бумага, которая и нужна для работы.

Окрашивание

Есть много вариантов окрашивания картона в нужный вам цвет. Можно просто использовать серебристую краску, которую необходимо нанести с помощью кисточки и оставить высыхать.

Для равномерности стоит нанести еще один слой, это будет выглядеть очень стильно. Не исключено, что вы хотите немного «состарить» якобы металлическую поверхность вашей вазы. Для этого необходимо нанести на ребристый картон слой белой краски, дать ему возможность высохнуть, а сверху покрыть серебрянкой.

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Постарайтесь не создавать плотный слой, оставляйте места, где будет просматриваться белая краска. Так будет создан эффект потертости оцинковки или серебристого металла. Вы можете использовать любой другой метод, например, вместо первого белого слоя нанести черный и так же неравномерно покрыть его серебристой краской.

Оклеивание

Теперь подготовьте консервную банку. Предварительно ее надо хорошо вымыть и высушить, чтобы на внешней поверхности не осталось капель воды. Оберните картоном цилиндр, чтобы убедиться в том, что прямоугольник вырезан точно по размерам, при необходимости можно отрезать часть ненужных краев. Затем нанесите на внешнюю поверхность банки слой клея и приклейте гофрированную бумагу, плотно прижимая ее к поверхности. Место соединения краев приклейте особенно тщательно. Оставьте вазу высыхать, затем можете использовать по назначению. Внутреннюю поверхность также можете окрасить или оставить такой, какой она есть.

Вместо заключения

Вы можете проявить фантазию и сделать частично оцинкованную вазу (оклеить ее не полностью, а сделать полоски на предварительно окрашенную в любую цветную краску банку из-под консервов). Можно сделать не только вазу, но и любое другое изделие, которое гармонично впишется в интерьер вашего деревенского стиля.

Стоит также сказать, что в вазе или импровизированных горшках привлекательно смотрятся не только живые, но и искусственные цветы. Увлекательной вам работы и качественного ее результата!