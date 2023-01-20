Между скулами и кончиком брови: пять техник коррекции формы лица с помощью румян

Нанесение румян на область щек может сделать внешний вид более свежим и привлекательным. Кроме того, это помогает практически мгновенно изменить форму лица. С правильно нанесенными румянами лицо выглядит более пропорциональным и привлекательным.

Однако, прежде чем приступать к выполнению макияжа, нужно правильно подобрать оттенок косметического средства, который будет в полной мере соответствовать естественному цвету лица. Для достижения максимально хорошего результата нужно выбирать состав румян, который просто идеально подходит вашему типу кожных покровов.

Вот несколько советов относительно того, как правильно наносить румяна для коррекции, чтобы сделать лицо более привлекательным и пропорциональным.

Над скулами

Если хочется, чтобы лицо выглядело подтянутым с легким румянцем, то это просто отличный вариант. Нужно нанести румяна над скулами, а затем тонким слоем дополнительно на область висков.

Помимо того что лицо будет выглядеть более подтянутым, визуально оно будет казаться намного меньше, чем есть на самом деле. Кроме того, при помощи такой техники можно дополнительно выделить скулы.

На скулы

Это отличный вариант для всех тех, кто хочет, чтобы лицо выглядело немного полнее. Эта техника помогает сделать образ более свежим и молодым.

Кроме того, нанесение румян на скулы отлично подходит всем обладательницам угловатых лиц.

Под скулы

Эта техника отлично подходит для того, чтобы сделать скулы более четкими и хорошо очерченными.

Это отличный вариант для выполнения легкого естественного макияжа. Он подойдет для всех тех, у кого маленькое лицо.

Вдоль носа

В последнее время большой популярностью стала пользоваться техника нанесения румян вдоль носа. Это отличный вариант для создания эффекта загара.

При помощи такой техники можно сделать свое лицо просто очаровательным и более привлекательным. Большим плюсом является то, что использование румян вдоль носа отлично подходит абсолютно для всех форм лица.

Между скулами и кончиком брови

В последнее время появилось много достаточно интересных и популярных техник нанесения румян. Одной из них является С-образная форма.

Для этого нужно просто нанести румяна между скулами и внешним кончиком брови так, чтобы сформировать букву “С”. Эта техника помогает создать своего рода эффект лифтинга и отлично подходит тем, у кого лицо имеет форму сердца.

Учитывая все эти рекомендации по созданию макияжа, можно сделать свой образ просто превосходным и очень ярким. Кроме того, это помогает скорректировать овал лица.