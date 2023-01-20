“Воры!”: умотавшую за бугор Подольскую обчистили средь бела дня

В ноябре прошлого года Наталья Подольская улетела за границу, оставив своего заболевшего супруга Владимира Преснякова в Москве. Тогда музыкант не смог отправиться на курорт из-за осложнений, вызванных ковидом. Певица то и дело публиковала в соцсети снимки с отдыха, адресованные в первую очередь любимому мужу.

В новом году Подольская на время умотала за бугор вместе с Пресняковым и детьми. В этот раз семейство отдыхает на Мальдивах, где уже успели недавно побывать народная артистка Лариса Долина и балерина Анастасия Волочкова. Певица опубликовала уже множество кадров с курорта.

Наталья даже рассказала о том, как ее обчистили средь бела дня. Артистка сняла видео, на котором запечатлена птица, стащившая со стола ломтик тостового хлеба. Намеревавшаяся перекусить певица очень испугалась, ведь нападение было весьма неожиданным.

“Осторожно! На острове воры!”, – предупредила звезда.

Напомним, Наталья Подольская родила от Владимира Преснякова двоих детей. Летом 2015 года на свет появился сын знаменитой пары. Мальчика назвали Артемием. В октябре 2020-го певица подарила супругу еще одного наследника – Ивана.