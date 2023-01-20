“Различные вещества”: мрачный секрет опухшей Бузовой вылез наружу

20 января телеведущая

и экс-звезда “Дома-2” Ольга Бузова отмечает важный праздник — день

рождения. В этом году поющей ведущей исполнилось 37 лет. В социальных сетях она

принимает поздравления от миллионной аудитории поклонников.

Именно там разворачивается

интересная дискуссия. Подписчики гадают, как в свои 37 лет Ольга Бузова

остается такой молодой и подтянутой. Более того, сама Бузова уверяет, что ей

редко дают больше 27 лет. Врач-физиолог Филипп Глубокий пообщался с Пятым каналом и предположил, в чем же состоит секрет молодости звезды.

По мнению врача, физическое

и психическое развитие человека за последние 150 лет ускорилось. Изменился

образ жизни, рацион, а еще появились дополнительные вещества, влияющие на

гормональный фон.

“Может быть

связано с применением различных химических веществ, средств не только

косметики, но и других”, — поясняет эксперт.

Вот так мрачный

секрет Ольги Бузовой вылез наружу. Молодость в 37 лет — это естественный

процесс. Конечно, внимательные поклонники замечают, что девушке требуется

больше ухода чем раньше. Например, опухшей коже нужны специальные патчи. Однако,

никакой мрачной тайны в этом давно нет.