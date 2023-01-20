 

Польза витамина D зависит от массы тела

20.01.2023, 17:53, Разное
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Стало известно, что польза от витамина D зависит от индекса массы тела.  Оказывается, у полных людей усваивание данного вещества проходит несколько иначе.

Была проведена исследовательская работа, в процессе которой приняло участие более 25 тысяч жителей Соединенных Штатов Америки. На момент начала работы ни у кого из добровольцев не было онкологических заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы.

Ученые обнаружили, что добавка витамина D увеличивает многие биомаркеры, связанные с метаболизмом. Однако стало известно, что это увеличение было значительно меньше у людей с лишним весом. Выяснилось, что у добровольцев с повышенным индексом массы тела этот витамин усваивался хуже.


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