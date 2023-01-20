 

Немецкая разведка сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском

20.01.2023, 17:35, Новости дня
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Украинские военные понесли серьезные потери у Артемовска, говорится в секретном докладе Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) в Бундестаге, пишут немецкие СМИ.

Под Артемовском украинские силы несут «огромные потери», в докладе БНД шла речь о трехзначных числах за сутки, падение города повлияет на всю линию обороны Украины, поскольку это позволит РФ продвинуться еще дальше вглубь Донбасса, сообщил Spiegel, передает ТАСС.

БНД также сообщила, что Российская армия действовала под Артемовском «с беспощадной жестокостью». 

Ранее Минобороны сообщило, что освобожден поселок Клещеевка в пригороде Артемовска и поселок Лобковое на Запорожском направлении.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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