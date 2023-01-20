Актриса Чулпан Хаматова призналась, что хочет побыстрее уйти из профессии

Уехавшая из РФ актриса Чулпан Хаматова заявила, что хочет уйти из актерской профессии и заняться радиопостановками, уехать в страну, где есть проблемы с благотворительностью.

В YouTube-шоу Tekiz Хаматова рассказала, что жалеет о выборе профессии. Она устала от актерской деятельности, поэтому хочет посвятить себя чему-то более духовному, пишет «Комсомольская правда».

«Я очень хочу побыстрее отказаться от актерства. Хочу оставить для души какие-то радиопередачи, читать стихи, которые люблю сама или которые кому-то приятно слушать. Быть актером – либо стать великим гением, либо добиваться всего в молодости, когда у тебя в тонусе мышцы, включая артикуляционный аппарат», – цитирует «СтарХит» Хаматову.

Она призналась, что за последние пять лет сильно «провалилась» по всем параметрам: пропускает букву «ч», когда быстро говорит, испытывает муки, когда выходит на сцену перед публикой.

«Всегда думаю: «Зачем я выбрала эту профессию?» Говорили, пройдет с годами, но нет. Вчера проклинала себя, что стала актрисой», – сообщила Хаматова.

Также уехавшая из РФ актриса заявила, что поедет в страну, где есть проблемы с благотворительностью, чтобы поделиться опытом и помочь развить важную сферу, чтобы спасти тысячи жизней.

Ранее президент РФ Владимир Путин исключил из состава попечительского совета фонда помощи тяжелобольным детям «Круг добра» актрису, соучредителя фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову.

Напомним, Хаматова покинула Россию в конце февраля, переехав в Латвию и раскритиковав действия властей России, подробности раскрыл журналист Кирилл Набутов.

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