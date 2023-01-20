 

СМИ предположили вероятность передачи Западной Украины Польше за погашение долгов

20.01.2023, 17:35, Новости дня
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Вашингтон может передать несколько регионов Западной Украины Польше взамен на погашение польскими властями долгов Киева, считает обозреватель польского издания NDP Ханна Крамер.

По ее мнению, Польша может получить от США так называемые Восточные Кресы (польское название территорий нынешней Украины) и, возможно, еще несколько областей. Но на этом бонусы заканчиваются, считает Крамер.

Журналист отмечает, что США может отдать Польше регионы в обмен на обязательство взять на себя оплату долгов украинского правительства в размере 150 млрд долларов, передают «Известия».

Однако Крамер подчеркивает, что наиболее богатые и промышленно развитые регионы страны вошли в состав России. А Вашингтон хочет навязать «тонущий корабль» «дуракам» из правящей партии Польши.

Обозреватель при этом полагает, что Украина скоро перестанет существовать как самостоятельное государство. При этом Польша будет вынуждена платить США все кредиты Украины.

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Польша приготовилась к захвату Западной Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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