В России разработали установку для вышвыривания из редакций безграмотных журналистов

Российские инженеры представили новую высокотехнологичную разработку, которая поможет СМИ избавляться от безграмотных сотрудников. Она предназначена для вышвыривания из офиса журналистов, допустивших непозволительные ошибки.

Согласно задумке, установка состоит из двух частей. Одна подключается к серверам и постоянно проверяет вышедшие публикации и черновики. Вторая часть – это робот на гусеничной тележке, который активируется при обнаружении грубых стилистических или орфографических ошибок.

«К примеру, журналист употребляет в тексте новости слово “данный” или путает “-тся” и “-ться”, а дежурный редактор пропускает это безобразие в ленту. Значит, робот выезжает за ними обоими, – рассказывают создатели новинки. – Система достаточно интеллектуальна – к примеру, она может отреагировать на неправильно употреблённое слово “нелицеприятный”, но проигнорирует его, если имелось в виду “беспристрастный”»

С помощью специальных манипуляторов робот поднимает безграмотного сотрудника за шиворот и штаны, а затем везёт его к выходу, после чего начинает раскачивать и в какой-то момент отпускает. Источник рассказал, что во время тестовой эксплуатации система уже вышвырнула из нескольких популярных изданий почти 90% работников, однако главные редакторы всё равно остались в восторге.

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