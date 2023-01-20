 

В сети появились первые кадры биографической драмы “Раневская”

20.01.2023, 17:00, Разное
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В сети появились первые кадры многосерийного драматического байопика “Раневская” от режиссера Дмитрия Петруня (“Воскресенский”, “Торгсин”), а также стала известна дата премьеры долгожданной картины. Исполнителями главных ролей в сериале выступили Мариэтта Цигаль-Полищук, Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Полина Кутепова, Ирина Гринева и Семен Стругачев.

Актриса театра и кино, лауреат государственных премий, народная артистка СССР, любимица публики, автор известных в народе афоризмов – Фаина Раневская – запомнилась не одному поколению зрителей своими ярчайшими ролями в фильмах “Подкидыш”, “Свадьба”, “Мечта” и “Золушка”, разными образами в театре и невероятными чувством юмора и самоиронией. 

Но какой была Раневская вне света софитов, и какой путь ей пришлось пройти? Об этом расскажет новое шоу, которое охватит разные периоды жизни культовой советской актрисы – от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте. 

Премьера сериала “Раневская” состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION 8 февраля. 


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