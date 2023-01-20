Звезда “Беверли-Хиллз, 90210” Тори Спеллинг рассказала о состоянии дочери после госпитализации

На протяжении прошлого года звезда “Беверли-Хиллз, 90210” Тори Спеллинг сталкивалась с проблемами со здоровьем. Сначала долго болел ее сын Бо, а незадолго до рождественских каникул и она сама оказалась на больничной койке. На днях ее старшая дочь, 14-летняя Стелла, была госпитализирована с подозрением на инсульт. Ей поставили диагноз гемиплегическая мигрень. В эпизоде подкаста SiriusXM Джеффа Льюиса Спеллинг призналась, что на данный момент Стелла чувствует себя “не очень хорошо”.

Когда у Стеллы начинается приступ, одна сторона ее тела немеет. Это почти имитирует то, что бывает при инсульте. Левая рука полностью онемела, она не могла ее поднять, а затем половина горла, а затем и рот. Так что все выглядело так, будто у нее случился инсульт.

По данным Американского фонда мигрени, гемиплегическая мигрень — это редкий вид мигрени, который влияет на двигательную слабость человека и может ухудшить его речь и самочувствие. Спеллинг объяснила, что каждый раз, прежде чем они добирались до отделения неотложной помощи, Стелле “начинало казаться, что она чувствует себя лучше”. Болезнь досталась ей по наследству от родственников отца.

Всего у 49-леней Тори Спеллинг пятеро детей — вместе с мужем, 55-летним Дином МакДермоттом, она воспитывает двух дочерей (14-летнюю Стеллу и 11-летнюю Хэтти) и трех сыновей (15-летнего Лиама, 10-летнего Финна и 5-летнего Бо).