Миллионеры в Давосе призвали обложить налогами самих себя

Более 200 миллионеров со всего мира составили открытое письмо в адрес «глобальной элиты», собравшейся на форуме в Давосе, пишет France 24. В этом письме они призвали обложить дополнительными налогами сверхбогатое население, чтобы помочь справиться с бедностью.

Обложите нас налогами и сделайте это прямо сейчас — такова просьба более чем 200 миллионеров, адресованная в открытом письме мировым лидерам и прочим членам глобальной элиты, собравшимся в Давосе. «Нынешняя нехватка реальных действий очень сильно беспокоит. Встреча «глобальной элиты» в Давосе для обсуждения «сотрудничества во фрагментированном мире» бессмысленна, если вы не пытаетесь бороться с корнем фрагментации… Сейчас пришло время бороться со сверхбогатством, пришло время обложить налогами сверхбогатых».

В числе подписавшихся под открытым письмом значатся американский актёр Марк Руффало, племянник и племянница известного продюсера Тим и Эбигейл Дисней, датско-иранский предприниматель Джафар Шальчи. Большинство подписавшихся родом из США и Великобритании, однако всего в списке представлены граждане из 13 стран, включая и Францию. Несмотря на это, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр всё равно использовал это письмо как возможность похвастаться французской налоговой системой.

БРЮНО ЛЕ МЭР, министр финансов Франции: Мы их всех ждём здесь. У них будет право получить самый высокий среди развитых стран налог. Позвольте мне напомнить, что если вы миллионер во Франции, то ваша ставка налога составляет 45 процентов. Так что приезжайте во Францию. Поверьте мне, мы знаем, как облагать налогами.

Однако так называемые патриотичные миллионеры, подписавшие открытое письмо, скажут, что этого недостаточно. В отчёте, опубликованном совместно с Oxfam и прочими организациями, они отмечают, что дополнительный налог на богатство в размере от 2 до 5 процентов, на миллионеров и миллиардеров, поможет собирать 2,5 триллиона долларов в год, что поможет спасти от бедности 2 миллиарда человек и предоставить универсальное здравоохранение всем гражданам из неблагополучных стран. Во Франции такой дополнительный налог соберёт достаточно для того, чтобы покрыть пенсионный дефицит и сделает ненужной непопулярную в народе пенсионную реформу.

Дата выхода в эфир 19 января 2023 года.