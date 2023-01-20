Немецкие БМП могут не выдержать интенсивности боёв на Украине

Немецкие БМП «Мардер», которые скоро должны быть поставлены Украине, зарекомендовали себя надёжными машинами, пишет Der Spiegel. Однако издание отмечает, что «Мардер» никогда ранее не использовались в подобных конфликтах: интенсивные бои могут вскрыть новые, ещё не изученные проблемы с надёжностью.



AP

Уже в этом квартале на Украину должны прибыть 40 немецких БМП «Мардер», пишет Der Spiegel. Скоро начнётся обучение украинских военных: ожидается, что оно продлится около восьми недель. Отмечается, что «Мардер» достаточно просты в обращении: в машине практически нет сложной электроники.

«Мардер» не соответствует новейшим техническим требованиям, однако эта БМП зарекомендовала себя как достаточно надёжная, отмечает издание. Однако, если не учитывать участие в миссиях бундесвера в Косове и Афганистане, «Мардер» не были задействованы ни в чём, кроме учений. Между тем, на Украине им предстоит столкнуться с беспрецедентным вызовом и нагрузками.

В этой связи особенно актуален вопрос обслуживания и запчастей, подчёркивает издание. По оценкам одного из офицеров бундесвера, для полноценного оснащения батальона потребуется несколько запасных машин, поскольку «Мардер» будут выходить из строя по техническим причинам. Как пишет Der Spiegel, старые модели «Мардер» страдали от проблем с тормозами и прокладками для двигателя, однако применение их на Украине может вскрыть новые проблемы с надёжностью.

Таким образом, немецким БМП может потребоваться регулярная поставка запчастей, что может стать проблемой для Украины, пишет издание. То, к чему может привести отсутствие достаточного количества запчастей, уже проявилось с немецкой САУ PzH 2000, многие из которых надолго выходили из строя из-за излишне активного использования.