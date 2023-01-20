Французский боб-каре или “волчья” стрижка: лучшие стрижки средней длины для полного лица (идеи с фото)

Отличная стрижка может изменить внешний вид любой девушки, а также поменять ее самооценку. Выбор прически зависит от формы лица и веса женщины. Существуют некоторые стрижки, которые считаются идеальным выбором для девушек с полным лицом.

Волнистые короткие волосы

Эта прическа подходит не только девушкам, у которых волосы волнистые от природы, поскольку сейчас с помощью плойки или иных приспособлений можно сделать волны, которые будут красиво обрамлять полное лицо. По-другому такая прическа иногда называется длинным бобом.

Волосы до плеч с короткой челкой

Средняя длина волос считается идеальной для полного лица. При этом желательно оставить челку-шторку, которая скрывает крупные щеки. Выбирайте длину, при которой волосы едва касаются ваших плеч, чтобы предотвратить отягощение образа.

Длинный боб

Недавно Зендайя показала в Instagram свою новую стрижку боб, которая стала мгновенно очень популярной. Она позволяет придать асимметрии любому лицу, а также подчеркнуть привлекательность подбородка и челюсти. С помощью такой прически можно удлинить лицо и привлечь внимание к подбородку.

Прямая челка

Разные виды челок очень популярны среди моделей и блогеров. Они считаются идеальным трендом для девушек с полными лицами. Челка может отвлечь внимание от линии подбородка, которая является самой широкой частью лица. Акцент делается на скулах и глазах.

Боковая челка

Если вы следите за тенденциями в области красоты, то вы точно знаете, что боковая и длинная челка является трендом среди моделей и звезд. Это хорошая новость для людей с круглыми лицами, потому что такая стрижка подходит им безупречно. Прическа средней длины, подчеркнутая боковой челкой, ниспадающей на скулы, позволяет создать отличный образ для полной девушки. Высота на макушке помогает сбалансировать черты лица и придать ему удлиненный вид.

Косой пробор

Сейчас более современным считается прямой пробор, но для девушек с полным лицом косой пробор является идеальным выбором. Такая стрижка позволяет добиться приятной асимметрии, чтобы сместить акцент с полных щек. Чтобы добиться идеального глубокого пробора сбоку, нужно ориентироваться на уголки глаз.

Локоны, обрамляющие лицо

С возрождением тенденций 90-х прическа Рэйчел из сериала «Друзья» снова становится очень популярной. Она заключается в том, что создается множество крупных локонов, обрамляющих лицо женщины. Эта прическа считается прекрасным выбором для девушек с крупным лицом. Она обрамляет округлости, поэтому женщина выглядит очень привлекательно.

Двухцветная прическа

Многие уверены, что стрижка важнее цвета, но с помощью двух цветов можно интересно преобразить любой образ. С помощью разных цветов можно добавить лицу легкости и свежести.

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Облегченный боб

Гладкий и облегченный боб в сочетании с дразнящими волнами позволяет удлинить лицо, поэтому создается иллюзия овального и тонкого лица. Стрижка каре, которая ниспадает чуть ниже подбородка и слегка приподнимается на макушке, может полностью изменить форму вашего лица. Для придания яркости образу целесообразно осветлить волосы.

Пляжные волны ниже плеч

При выборе прически важно выбирать длину, которая лучше всего сочетается с естественной текстурой ваших волос. Пляжные волны могут придать вам непринужденный вид, но для круглого лица они считаются правильным выбором. Когда волосы слишком короткие, то они утяжеляются при наличии крупных локон. Поэтому желательно оставлять длину ниже плеч.

Французский боб

Французский боб – это классическая стрижка средней длины. Она считается остроумной и беззаботной, а также неприхотливой в уходе. Если у девушки полные щеки, то такой образ ей хорошо подойдет, поскольку преобразит ее лицо.

Тонкая челка с короткими локонами

Челка – это не только модно и круто, но и идеально для полного лица. Тонкие челки сейчас в тренде, потому что они не требуют особого ухода по сравнению с другими прическами, а также не нуждаются в сложной укладке. Они хорошо сочетаются с короткими локонами.

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Окрашивание в медовый оттенок

Если девушка не желает коротко стричься, то она может добавить медовый оттенок волосам средней длины, чтобы привлечь внимание к своим глазам и подчеркнуть любимые черты лица. Добавление нескольких волн вокруг лица может придать глубину выбранному оттенку.

Беспорядок на голове

Если вы хотите придать объем волосам, то интересным вариантом считается беспорядочная прическа. Выбирайте такую длину, чтобы волосы чуть касались вашей ключицы. Сделайте эту глубокую, беспорядочную укладку и не бойтесь придать объем и текстуру локонам.

Асимметричная длина

Асимметричные длинные стрижки помогают привлечь внимание сразу к нескольким частям лица. Такая прическа позволяет создать современный и интересный образ.

Вьющаяся челка

Кудрявая челка – это популярный и привлекательный способ скрыть полноту лица и создать оригинальный образ. При этом она не нуждается в сложной укладке.

Боб с боковой челкой

Боб с боковой челкой и несколькими короткими, прерывистыми локонами позволяет хорошо дополнить образ девушки с полным лицом. Косая челка делит лицо под определенным углом, который привлекает внимание к привлекательным чертам.

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Розовый оттенок

Короткие стрижки не просто идеально подходят для полных лиц, они еще являются трендовыми. Особенно интересно смотрятся девушки с розовым цветом волос. Такой образ будет дерзким и вызывающим много внимания от окружающих.

«Волчья» стрижка

Она делается на довольно длинных волосах, а также предполагает послойное обрезание волос сверху вниз. Снизу оставляются довольно длинные локоны, а сверху создается своеобразная «шапочка» из коротких внешних локонов. Такая стрижка не только отлично подходит для полных лиц, но и универсальна, поэтому ее может выбрать любая девушка.

«Кефаль»

Такая стрижка отличается лаконичностью и привлекательностью. Она предполагает короткое срезание волос спереди, а сзади остаются довольно длинные локоны. Этот вариант неплохо смотрится на девушках с полным лицом.

Таким образом, даже если у женщины полное лицо, она может воспользоваться несколькими необычными идеями и прическами, которые позволят скрыть этот недостаток, а также сделать акцент на самых привлекательных чертах лица.