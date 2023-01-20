 

Разбитый портрет и выгоревшие цветы: на запущенную могилу Быстрицкой никто не ходит

20.01.2023, 16:32, Разное
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В июле 2020-го на могиле актрисы появился красивый памятник. Вначале это был серый гранитный камень с ее именем и двумя датами. Позже к ней добавилась беломраморная скульптура – актриса, сидящая на камне, держит театральную маску, как ребенка.

Этот памятник заказала и утвердила сама актриса, причем даже частично оплатила работу скульптора Фридриха Согояна. Артистка хотела, чтобы монумент стоял у входа в центр духовного и физического развития женщин на Цветном бульваре. Но его так и не открыли и памятник оказался ненужным. Позже Элина Авраамовна решила, что этот монумент будет установлен на ее могиле.

Но, увы, сегодня о захоронении некому заботиться. Могила выглядит очень запущенной. Разбитый выгоревший портрет Быстрицкой, валяющиеся рядом выгоревшие грязные цветы… Если сравнивать с расположенными неподалеку очень ухоженными даже зимой и полными живых цветов могилами Дмитрия Хворостовского, Михаила Горбачева и Владимира Жириновского, то окажется, что могила Быстрицкой просто заброшена. Родных у нее нет, а театру, где она служила с 1959 года, видимо, не до мертвых…

Напомним, Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля 2019 года на 92 году жизни. Последнюю неделю она провела в больнице в тяжелом состоянии.


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