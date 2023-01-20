 

В возрасте 76 лет умер режиссер Николай Досталь

20.01.2023, 16:32, Разное
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Советский и российский режиссер, продюсер, сценарист и актер Николай Досталь умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает RT. Информацию о смерти подтвердили в Союзе кинематографистов России.

Причины смерти пока не известны. Также не сообщается, когда и где пройдет прощание с режиссером. Телеканал “360” напомнил, что в списке режиссерских работ Николая Досталя такие ленты, как “Облако-рай”, “Коля — перекати поле”, а также сериалы “Раскол” и многие другие.


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