В возрасте 76 лет умер режиссер Николай Досталь

Советский и российский режиссер, продюсер, сценарист и актер Николай Досталь умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает RT. Информацию о смерти подтвердили в Союзе кинематографистов России.

Причины смерти пока не известны. Также не сообщается, когда и где пройдет прощание с режиссером. Телеканал “360” напомнил, что в списке режиссерских работ Николая Досталя такие ленты, как “Облако-рай”, “Коля — перекати поле”, а также сериалы “Раскол” и многие другие.