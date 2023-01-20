 

Новая цифровая система повысит качество диагностики в стационарах Москвы

20.01.2023, 16:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ЛИС интегрировали со столичной единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС). Проект объединит в цифровую среду базы данных с результатами всех лабораторных исследований.

Интеграция с ЕМИАС позволит врачам оперативно получать результаты анализов пациента. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

“Это поможет сократить время принятия врачебных решений — быстрее сформировать тактику лечения, при необходимости назначить дополнительные исследования или направить к профильному специалисту”, – приводит слова заммэра портал mos.ru.

Новую систему внедрили уже в шести стационарах Москвы, в ближайшее время к ней подключат еще четыре медучреждения, уточнила Ракова. До конца 2024 года ЛИС будет работать во всех столичных лабораториях.

Ранее Москва начала внедрять цифровые технологии в диагностику онкологических заболеваний. Разработанная российскими специалистами информационная система позволяет осуществлять все этапы исследования в электронном виде.

Инновационная система существенно сокращает время принятия врачебного решения. Медик оперативно получает данные об исследовании и может быстрее направить пациента к профильным специалистам. Подробнее – в материале “Дни.ру”.

За последние годы количество цифровых сервисов в московской медицине увеличилось в два раза. Врачи используют 40 программ, основанных на технологиях искусственного интеллекта.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07.20 / Две китайские буровые готовятся к бурению в водах российской Арктики

15.10.20 / Москва намерена перейти на евро с 2024 года

15.09.22 / «Убийство — мера профилактики?!»

18.03.22 / Росздравнадзор объяснил, почему из аптек пропал L-тироксин и когда он вновь поступит в продажу

25.10.22 / Осенняя мода для полных женщин: как визуально сбросить несколько килограммов за счет правильно подобранных сезонных нарядов

16.07.20 / Елизавета II выпустила собственный джин, и его раскупили за сутки

15.01.23 / Мнение: Буркина-Фасо на стороне России, проблемы парижских рестораторов и газовая бедность пенсионеров

11.07.22 / На пунктах пропуска в Крыму открыли по четыре дополнительных полосы

13.08.21 / Скандалы: Долгое эхо Мариуполя

14.02.22 / Собянин представил основные дорожные проекты Москвы на 2022 год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика