Ученые назвали продукты, снижающие риск хронической болезни почек

Результаты новой исследовательской работы продемонстрировали, что жирные кислоты омега-3, входящие в состав морепродуктов, могут снизить риск развития хронической болезни почек. Эксперимент на эту тему провели ученые из Института глобального здравоохранения Джорджа с экспертами из Университета Нового Южного Уэльса.

Специалисты тщательно изучили результаты 19 исследований, которые включали информацию о здоровье более 25 тысяч людей в возрасте от 49 до 77 лет. У некоторых из участников в течение 11 лет развилась хроническая болезнь почек.

Было доказано, что более высокие уровни эйкозапентаеновой докозапентаеной и докозагексаеновой кислот связаны с низким риском ХБП. Эти кислоты чаще всего содержатся в морепродуктах.