Макрон объявил, что военный бюджет Франции увеличится до 400 млрд евро к 2030 году

Военный бюджет Франции увеличится до 400 млрд евро (на 30%) в период с 2024 года по 2030 год, сообщил глава государства Эммануэль Макрон перед командованием вооруженных сил республики на базе Мон-де-Марсан на юго-западе страны.

По его словам, выделяемые на военные расходы бюджетные средства будут увеличены на треть. На период с 2019 по 2025 годы на французскую программу военных расходов было выделено 295 млрд евро, передает ТАСС.

Макрон заявил, что «военный бюджет ориентирован на преобразование армии на фоне конфликта на Украине». По его словам, намечаемые усилия будут пропорциональны существующим угрозам. «Франция располагает и будет располагать армией, способной противостоять современным вызовам», – отметил президент республики.

Законопроект о военной программе, предусматривающий увеличение военных расходов Франции, будет представлен в парламенте в марте.

Ранее сообщалось, что во Франции практически истощились военные запасы, но страна продолжает поставлять оружие и боеприпасы Киеву.

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