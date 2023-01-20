Скандалы: Попался на мелочи

Вице-мэр Миасса Симонов задержан по делу о взятке в размере 50 тысяч рублей

В Миассе был задержан вице-мэр Арсен Симонов, курирующий имущественный комплекс. Чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки за заключение муниципального контракта. 19 января вице-мэр Миасса (Челябинская область) по имущественному комплексу Арсен Симонов был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, ему предъявлено обвинение в получении взятки.

Речь идет о сумме в 50 тысяч рублей, которую чиновник, согласно версии следствия, получил от представителя одной из коммерческих организаций в обмен на заключение муниципального контракта, предполагающего подготовку документов, необходимых для сноса находящегося в аварийном состоянии здания.

Симонову предъявлено обвинение в получении должностным лицом взятки за незаконные действия. Согласно уголовному законодательству РФ, вице-мэра может ожидать наказание от крупного штрафа до 8 лет колонии.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области. Они занимаются оперативным сопровождением данного дела.

В скором времени Симонову определят меру пресечения.

Отметим, как следует из декларации за 2021 год, Симонов в этот период заработал больше всех своих коллег из миасской администрации – 6,8 миллиона рублей. Он обошел даже главу города Григория Тонких, который в 2021 году отчитался о сумме доходов около 3 миллионов рублей.

Напомним, в 2022 году фигурантом уголовного дела стал бывший вице-мэр Миасса Василий Сорока. Чиновник отправился под суд по обвинению в махинациях, совершенных с земельными участками для курорта «Солнечная долина». Ущерб, который был нанесен городской казне его действиями, следствие оценивает в 19,3 миллиона рублей.

Иннокентий Колбасов