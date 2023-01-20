Мнение: Задачи на эмпатию

Вчера я предложила решить задачи, чтобы посмотреть, как вы понимаете отличие субъекта от объекта.

Проблемы с эмпатией возникают у тех, кто этих отличий не понимает.

Большинство комментаторов показали, что до сих пор не видят таких отличий.

Хотя если бы я спросила, в чем отличие, бойко сформулировали бы, что “субъект обладает своей волей”.

К сожалению, на практике “своя воля” остается пустым звуком. Обладай, дескать, обладай, но нам до лампочки.

Вот смотрите, друзья.

В первом задании мужчина видит, что девушка замерзла на ночном пляже, но они с ней мало знакомы.

Логика рассуждений людей, которые имеют в виду объект, а не субъект примерно такая: вот замерзшая девушка, надо ее одеть.

Как если бы речь шла о пальме на сквозняке, которую следовало бы укутать, чтобы она не мерзла.

Причем создается ощущение, что гендерная разница делает такое поведение красивым, мужчина не уточняет необходимость, а просто снимает свою толстовку и протягивает девушке. Хорошо еще, хоть не надевает насильно. А то многим кажется, что такое поведение еще красивей. Кто скажет, в каком случае уместно снять с себя и надеть на другого? И чем рискует мачо, который проделывает такое с малознакомой девушкой? А с незнакомой?

Похожая логика: предложить отвезти домой. Кажется, что это очень по-рыцарски, но все кто представляют такое, предполагают, что девушка этого ждет не дождется.

Но субъект – это “черный ящик”, он может хотеть, не хотеть, может вдруг расхотеть или хотеть, но в другой форме. Уважение к субъекту – это отказ от априорной руководящей роли, отказ считать себя заведомо знающим и понимающим, чего другому надо и как. Предлагать девушке на вечеринке внезапно ехать домой, да еще в машине незнакомого мужика – поведение Сокровища. Конечно, очаровательный принц может такое себе позволить, очаровательные могут себе позволить очень многое, но вот наш автор в письме – совсем не очаровательный, как и большинство мужчин, и если бы он вдруг подошел на вечернике к даме и сказал ей, что хочет сейчас же отвезти ее к ней домой, он вызвал бы недоумение и это как минимум.

Некоторые сразу несколько шагов предлагали сделать, не дожидаясь реакции на первый шаг, который тоже не уместен. Предложить толстовку и сразу же зайти куда-то и там выпить чаю. Видимо, предполагается, что зайти надо, взяв девушку под мышку, и пить чай самому, пока манекен постоит рядом со столиком.

Адекватные ответы выглядели примерно так.

Или вот так.

Если вы пропускаете ходы, друзья, значит вы считаете, что готовность человека к вашему шагу не имеет никакого значения. Пусть принимает дар Сокровища.

Но если вас не хотят, от вас шарахнутся. И даже если хотели бы, но вы сразу же взяли человека в оборот и стали активно навязывать свою близость (толстовку свою потную протянули, в машину свою потащили, в кафе отвели и стали потчевать чаем) от вас тоже попятятся.

А самое главное, воспринимая человека изначально пассивным и готовым к любой вашей активности, вы никогда не поймете ни что такое субъект, ни что такое своя воля, ни что такое эмпатия.

Теперь, видя ошибки, сможете дать правильные ответы на два других задания?