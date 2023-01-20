После решения суда Победа отказался изменить свой подход к перевозке багажа

Аэрофлотский лоукостер “Победа”, входящий в состав “Аэрофлота”, продолжит перевозить ручную кладь и багаж, как и до решения суда, однако изменит правила в отношении сумок.

Согласно решению суда, “Победа” исключит упоминание о размерах сумок и портфелей в описании способа провоза ручной клади. Это было сделано на основании Федеральных авиационных правил. Согласно сообщению, “общий подход к провозу ручной клади и багажа на рейсах “Победы” не изменится”.

Лоукостер сообщает, что после встречи с руководителями Ространснадзора и “Победы” авиакомпании смогли договориться об уточнении своих правил провоза ручной клади. Это необходимо для того, чтобы обеспечить соблюдение предыдущих инструкций. Компания заявила, что уточнение слов упростит и разъяснит правила и не изменит тарифную политику перевозчиков. Это стратегия, направленная на обеспечение максимальной доступности авиаперелетов.

В 2018 году бюджетная авиакомпания ввела 2 варианта провоза ручной клади. Выбор остается за пассажирами. Согласно судебным решениям, “Победа” четко пропишет свои правила провоза сумок и портфелей. Она также исключит любое указание на их размеры. Эти предметы не допускаются в качестве ручной клади. Тяжелые предметы по-прежнему можно провозить в салоне самолета, даже если в правилах перевозки портфелей и сумок нет информации о размерах. В авиакомпании “Победа” второй вариант остается открытым: можно пронести в салон самолета любые предметы, не запрещенные к перевозке, если они помещаются в калибратор (36x30x27 см).

Этот способ перевозки личных вещей основан на справедливом распределении между клиентами места для ручной клади: Указанные размеры можно получить, умножив объем багажной полки на количество мест в самолете. Компания “Победа” рекомендует клиентам выбрать этот способ, так как он является наиболее простым и удобным. Ранее “Победа” уже обращала внимание властей на несоответствия в FAP-82 в части провоза ручной клади сверх разрешенной нормы. “Мы будем выступать за аналогичную инициативу”, – говорится в релизе.

“Победа” – первая в Российской Федерации бюджетная авиакомпания. Уникальность концепции этой компании заключается в том, что она предлагает гибкие тарифы, а клиенты должны соблюдать определенные правила. Изменения в правилах могут привести к другим изменениям, которые в конечном итоге повлияют на доступность тарифов. Для того чтобы предоставить клиентам недорогие услуги, авиакомпании стараются сохранить свою оригинальную модель.